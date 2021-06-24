İdamları durdurun

MAZLUMDER, MISIR DEVLETİ YETKİLİLERİNE, ARAP BİRLİĞİNE, AFRİKA BİRLİĞİNE, İSLÂM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTINA, BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE, AVRUPA KONSEYİNE “MISIR’DAKİ İDAM CEZALARININ İNFAZINI DURDURUN” ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Mısır Arap Cumhuriyeti’nde gerek askerî mahkemelerde gerekse olağanüstü mahkemelerde verilen idam kararları neticesinde binlerce kişiye idam cezası verilmiş ve geçtiğimiz bir yılda 100’den fazla insan idam edildi. Son olarak 14 Haziran 2021 tarihinde Mısır Yüksek Mahkemesi tarafından verilen karar ile 12 kişi hakkında daha idam cezası kesinleşmişti. Cezaların her an infaz riski bulunuyor. Mazlumder, konuyla ilgili olarak yayınladığı açıklamada, “Mısır’da gerçekleşen yargılamaların niteliği bütün bağımsız kurumlarca eleştiri konusu edilmiş olup âdil yargılanma hakkı ilkelerinin ihlâl edildiği genel kabul görmektedir. Mahkemelerin bağımsız olmadığı, tarafsız davranmadığı, siyasî mahpusların suçlu olduğu önyargısı ile hareket edildiği, âdil yargılanma hakkının gerek soruşturma aşamasında gerekse yargılanma aşamasında ihlâl edildiği, işkenceli sorgulamalarla aleyhe deliller oluşturulduğu, yargılamaların siyasî muhalifleri tasfiye için araç olarak kullanıldığı yönünde tespitler bulunmaktadır.

İNFAZLAR ÜLKENİN UTANÇ KAYNAĞI

İdam, geri dönüşü olmayan, dinin/hukukun temel gayelerinden ve en dokunulmazlardan olana -yaşama hakkına- yönelmiş çok ağır bir cezalandırma şeklidir. Özellikle kriz dönemlerinde gündeme gelen siyasî yargılamalarda ve-rilen idam kararlarının ve yaşanan infazların ülke tarihleri açısından birer utanç kaynağı olduğu ve iç barışın tesisi noktasında geri dönülmez hasarlara yol açtığı tarihi bir gerçektir” denildi.

CUMHURBAŞKANI SİSİ’YE ÇAĞRI

MAZLUMDER’in açıklamasında öncelikle her şeyi bir tarafa bırakarak Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi’ye ve Mısır Müftüsü Şevki Allam’a seslenilerek, “Ülkenizin ve yönetiminizin işkencelerle ve idamlarla anılması en başta sizleri rahatsız etmelidir. Bu utancı daha fazla devam ettirmeyin ve idam cezalarının infazını durdurun! Arap Birliği’ni, Afrika Birliği’ni ve İslâm İşbirliği Teşkilâtını sürece aktif bir şekilde müdahil olmaya ve özellikle Arap ve İslâm Coğrafyasında idamlar konusundaki bu iştahın önüne geçecek adımlar atmaya davet ediyoruz. BM Genel Sekreterini, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserini ve Avrupa Konseyi Başkanını kurumsal ve ikili görüşmelerle sürece müdahil olmaya ve idamların durdurulması için çaba göstermeye dâvet edi-yoruz” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul - Sedat Serdar