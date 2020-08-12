'İddialar asılsız'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yer alan Galata Kulesi'nin duvarlarının yıkıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Galata Kulesi'ne ilişkin Bakanlıktan açıklama: Rahatsız olduk Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır." AA

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