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12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İdlib'de ABD - İsrail tuzağı

12 Şubat 2020, Çarşamba 00:49
E. TUĞG. NAİM BABÜROĞLU: İDLİB HER PROVOKASYONA AÇIK RİSKLİ BİR BÖLGE. ABD HTŞ’Yİ DESTEKLİYOR. BU ÖRGÜT EL KAİDE’NİN BİR KOLU, ABD VE İSRAİL’İN VEKİLİ.

ABD ağır silahlar veriyor

Milliyet’e konuşan Babüroğlu: “ABD Suriye’nin toprak bütünlüğünü istemediği için HTŞ’ye güdümlü tanksavar füzeleri, benzer silahları veriyor. Hattâ bu yardımı açıkça yapabilmek için HTŞ’yi terör örgütü listesinden çıkarma çabasında.”

Provokasyon yaptırır

“Ateşkesİ Rusya, Suriye kadar HTŞ, El Nusra da bozar. ABD provokasyon amaçlı Suriye ordusuna eylem yapar, TSK yaptı algısı oluşturur. Veya terör örgütündeki grupları Türkiye’ye ya da Rusya’ya karşı provoke eder.”

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İdlib’de, ABD ve İsrail tuzağı

Uzmanlar, İdlib’de İsrail ve ABD’nin terör örgütlerine destek vererek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumasına engel olduğunu söylüyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayamaması için ABD ve İsrail’in İdlib’de muhaliflere destek verdiğini anlattı. Milliyet’in haberine göre, Babüroğlu, “ABD Suriye’de toprak bütünlüğünün sağlanmasını istemediği için İdlib’de Esad’a karşı mücadele eden El Kaide’nin kolu Heyet Tahrir el Şam’ı destekliyor. Güdümlü tanksavar füzeleri, buna benzer silâhları veriyor. Hatta şimdilerde bu yardımı açıkça yapabilmesi için HTŞ’yi terör örgütü listesinden çıkarma çabasında. Nasıl PYD-PKK’nin adı SDG olduysa HTŞ’nin de yarın öbür gün ismini değiştirir MTN ya da başka bir şey olur. Yeter ki Suriye’de toprak bütünlüğü sağlanmasın. Yani ABD PYD/PKK’ya yaptığı yardımı yıllık planında nasıl bütçelendiriyorsa bunu da o kapsama almayı planlıyor. Dolayısıyla orada HTŞ aslında ABD’nin ve İsrail’in vekili. Ve orada herkes vekiller üzerinden savaş halinde. O nedenle ateşkesi Rusya, Suriye kadar HTŞ, El Nusra da bozar. Kim söyler bozun diye? ABD söyler, İsrail, Suudi Arabistan söyler” dedi. 

 

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Şehitlerimiz duâlarla

Rejim unsurlarınca İdlib’de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan 5 askerimiz için Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta tören düzenlendi. Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak (24), memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz’ün (22) cenazesi, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak’ın (26) cenazesi memleketi Kahramanmaraş’ta, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper’in (23) cenazesi memleketi Niğde’de ve şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan’ın (25) cenazesi memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi.

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