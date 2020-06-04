İktidarın hedefi yine sosyal medya

Türkiye’de insan hakları ile güvenlik dengesinin kurulamadığı tartışmaları sürerken, bekçilere kimlik sorma, silah kullanma gibi yetkiler tanıyan düzenleme yasalaşma aşamasında ve seçim mevzuatını değiştirme, sosyal medyaya yeni kısıtlamalar getirme hazırlığı yürütülüyor.

Muhalefet, Covid-19 salgını sebebiyle 48 gün boyunca kapalı kalmış TBMM’de yasama faaliyetlerine yeniden başlanmışken ekonomi, tarım, sağlık çalışanları gibi konularda düzenlemeler yapılması gerektiğini savunuyor. Ancak iktidar cephesinin AKP ve MHP’nin oy çokluğuyla birlikte yürüttüğü süreç ile tam tersine Türkiye’nin demokrasisini geriye götürecek düzenlemeler yapılmasından endişe duyduğunu ifade ediyor. Muhalefet, TBMM’nin gündemine bekçilerin ardından benzer şekilde bu sefer MHP’nin sunduğu sosyal medyayı kısıtlayıcı yasa teklifinin gündeme alınmasından kaygılı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Mayıs’taki açıklamasıyla başlattığı seçim sisteminde değişikliğe gidilmesi yönünde hazırlık yapıldığı iddiasında kaygıyı arttırıyor. VOA Türkçe’nin haberine göre iktidar ortağı MHP Lideri, seçimler, siyasî partiler, milletvekili/siyaset etiği gibi alanlarda yasal değişiklikler gerektiği görüşünü savunuyor.

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