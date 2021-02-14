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14 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

İktidarın yeni hedefi üniversiteler

14 Şubat 2021, Pazar
Prof. Dr. Binnaz Toprak, “Güçler ayrılığının ortadan kalktığı, yargının iktidara bağımlı hale getirildiği, demokratik süreç ve özgürlüklerin geçerli olmadığı bu ortamda anlaşılan o ki, yeni hedef üniversiteler” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum atanması hadisesi, iktidarın kendisine direnme potansiyeli taşıyan bütün muhtemel muhalefet odaklarına gem vurma çabasını gözler önüne sererken üniversitelerin yok edilen özerkliği meselesini yeniden gündeme getirdi. OHAL yasalarının kalıcılaştırılmasıyla üniversitelerin karar alma mekanizmaları tamamen ortadan kaldırılması sağlanırken üniversiteler doğrudan yönetilebilir hale getirilerek bir anlamda liseleştirildi. Gazete Duvar’dan İslam Özkan, yükseköğretimdeki irtifa kaybını ve Boğaziçi’nin kayyumla sıradanlaştırılma çabasını, uzun yıllar Boğaziçi’nde hocalık yapmış Prof. Dr. Binnaz Toprak’la konuştu.

Kaybedecek olan ülkemizdir

Toprak, “Türkiye’deki tüm üniversiteler hakkında konuşamam ama Boğaziçi öğrencileri, mezunları, hocaları ve çalışanları arasındaki üniversite anlayışının da bu olduğunu çok iyi biliyorum. Boğaziçi bugüne kadar bu anlayışı titizlikle koruduğu için ülkenin en iyi birkaç üniversitesinden biridir. Gece yarıları çıkarılan KHK’larla bu anlayış ve geleneğin yok edilmeye çalışılması karşısında gerçekten çok üzgünüm. Bundan kaybedecek olan ülkemizdir. Zekalarıyla, becerileriyle, çalışkanlıklarıyla, ileriye yönelik hayalleriyle bu toprakların dört bir tarafından Boğaziçi’ne gelmiş ve gelecek olan gençlerdir” dedi.

Üniversiteler özgürlükle gelişir

Boğaziçi üniversitesine atanan rektörle ilgili Toprak, “Boğaziçi öğrenci ve hocalarının günlerdir ısrarla belirttikleri gibi bu konu, sadece Boğaziçi’ni ilgilendiren bir konu değil. Bu ülkede üniversitelerin gelişmesi, aralarındaki farkların kapanması, bazılarının dünya üniversiteleri arasında ön sıralarda yer alması gerçekten isteniyorsa, hem eğitime ayrılan bütçenin çok ötesinde yatırım yapılması, hem de üniversitelerin özerk, iktidarlardan bağımsız, kendi kendilerini yönettikleri, öğretim üyeleri ve öğrencilere geniş bir özgürlük alanı tanınan politikaların geliştirilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Her şey cumhurbaşkanının vesayeti altında

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine eleştiriler yönelten Toprak, “Türkiye’ye özgü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ülkenin bütün kurumları AKP’nin ve AKP lideri cumhurbaşkanının vesayeti altına girmiştir. Güçler ayrılığının ortadan kalktığı, yargının iktidara bağımlı hale getirildiği, demokratik süreç ve özgürlüklerin geçerli olmadığı bu ortamda anlaşılan o ki, yeni hedef üniversiteler. Üstelik Boğaziçi gibi, bu ortama rağmen bugüne kadar bağımsız ve özgürlükçü duruşunda direnen ülkenin en iyi üniversiteleri” ifadelerini kullandı.

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