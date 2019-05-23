İlhan Öztin bugün ebediyete uğurlanacak

Nur Talebelerinden, Hat Sanatkarı İlhan Öztin vefat etti.

Öztin'in cenazesi 23 Mayıs 2019 Perşembe günü İstanbul Maltepe Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecek. Öztin'in vefatına ilişkin Yeni Asya'dan yayınlanan taziye mesajında ''Merhuma Cenab-ı Hakk'tan rahmet ve mağfiret diler, kederli ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz eder, taziyelerimizi sunarız.'' denildi. Ayrıca Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu sosyal medya hesabından İlhan Öztin ile ilgili paylaşımda bulundu. Yavuzyiğitoğlu yaptığı açıklamada ''İlhan Öztin. 70 li yıllardaki gençlik dönemi arkadaşlarımızdan biri... O yıllarda İGT (Cemaatimizin İstanbul Gençlik Teşkilatı) ve AP(Adalet Partisi) Fatih Gençlik Teşkilatı olarak tertiplediğimiz gecelerde sazı/sözü ile yer alırdı... İyi bir nur talebesi idi... Çilekeşti... Hattatlık dahil bir çok alanda faaliyetlerde bulundu... Hassas ve ince ruhluydu... Sanatkâr ve zenaatkârdı... Kadim dostumuzdu, arkadaşımızdı, kardeşimizdi... Allah rahmet etsin, mekânı Cennet olsun.'' ifadelerini kullandı.

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