İliç’te 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İliç’teki maden faciasında toprak altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan’ın İliç ilçesinde maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçiden üçünün daha cansız bedenine ulaşıldı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde liç yığının kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı. Liç kaymasından 114 gün sonra 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece liç yığını altında kalan 9 işçiden 8’inin cansız bedenine ulaşılmış oldu. İşçilerin kimliğinin DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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