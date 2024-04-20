İliç’teki maden sahasından çıkarılan Adnan Keklik defnedildi

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat’ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçi Adnan Keklik’in (42) cenazesi toprağa verildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan yakınlarınca alınan Keklik’in cenazesi, ilçedeki Yusuf Ziya Demir Camisi’ne getirildi. İl Müftüsü Muharrem Gül’ün kıldırdığı namaz sonrası Keklik’in cenazesi, ilçe mezarlığına götürüldü. Keklik’in cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi. Bakanlar ve cenazeye katılanlar, işçinin yakınlarını teskin etmeye çalıştı, başsağlığı diledi. İliç’te 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş ve 5 Nisan’da işçilerden Uğur Yıldız’ın cenazesine ulaşılmıştı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün de Sabırlı Deresi bölgesinde işçilerden Adnan Keklik’in cenazesine ulaşmıştı. AA

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