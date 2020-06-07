İlk beş ayda 737 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre yılın ilk beş ayında en az 737 işçi can verdi.

İSİG’e göre Mayıs ayında 156 işçi, iş kazalarında öldü. En çok ölüm, 30 can kaybıyla İstanbul’da kayda geçti. İşçilerin yüzde 19’u Covid-19 nedeniyle, yüzde 19’u servis kazasında, yüzde 16’sı da ezilme-göçük sonucu vefat etti. Ölenlerin 150’si erkek, altısı kadındı. Ayrıca işçilerin arasında altı çocuk, 14 de mülteci/göçmen vardı. Ocakta en az 114, Şubatta en az 133, Martta en az 113, Nisanda en az 221, Mayısta da en az 156 işçinin can vermesiyle, 2020’nin ilk beş ayında iş cinayetlerinde en az 737 işçi öldü. Diken’in haberine göre, geçen yılın ilk beş ayında 719 işçi ölmüştü.

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