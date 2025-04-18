İlk Hacı kafilesi 29 Nisan’da yola çıkacak

Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye’den kutsal topraklara gidecek ilk hacı kafilesi, 29 Nisan’da yola çıkacak. Diyanet İşleri Başkanlığının “2025 Yılı Hac Organizasyonu” kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan’daki hazırlıkları sürüyor.

Mekke'ye sadece ''Hac vizesi'' olanlar alınacak Başkanlık, hacı adaylarının ibadetlerini düzenli ve güvenli yapması için Mekke ve Medine’de görev yapacak sağlık ve Diyanet personelini belirledi. Bu yıl Kutsal Topraklara gidecek 84 bin 942 hacı adayının kafile ve uçuş bilgileri de belli oldu. Böylece ilk kafile 29 Nisan’da Medine’ye, son kafile ise 31 Mayıs’ta Mekke’ye ulaşacak. Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 11 Haziran’da başlayacak. Kafilelerin dönüşü 7 Temmuz’a kadar sürecek. AA

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