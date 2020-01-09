İlk Türk askerî birlikleri Libya’ya ulaştı

Türkiye’nin gönderdiği ilk askerî birliklerin Libya’nın başkenti Trablus’a ulaştığı duyuruldu.

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Halife Hafter’in güçlerine karşı sürdürdüğü Ofke Volkanı Harekatı Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar, ilk Türk askerî birliklerinin Libya’nın başşehri Trablus’a ulaştığını açıkladı. Ammar, “Türk güçlerinin ilk kısmı Trablus’a geldikten sonra bizim güçlerimiz Libya ordusunu büyük kayıplara uğratabilecek” dedi. Sputnik’in haberine göre, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ait birliklerin artık Halife Hafter’in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu’nun uçaklarını düşürme imkânı olduğunu vurgulayan Ammar, Türk askerlerin sağladığı destek sayesinde UMH’nın uçakları vurma imkânı sağladığını sözlerine ekledi.

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