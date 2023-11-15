İltica başvurularında patlama

Almanya’ya ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı henüz yıl bitmeden 45 bini geçti. Aylık, yıllık ve son 12 ay toplamında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Avrupa ülkelerine iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı artmaya devam ediyor. Ekim ayında sadece Almanya’ya 9 bin 692 Türk vatandaşı iltica etti. 2023 yılında Almanya’ya ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı ekim ayı itibariyle 45 bini geçti. Özellikle son üç ayda Almanya’ya ilk kez başvuru yapanların sayısında gözle görülür artış yaşanıyor. Ekim ayında sadece Almanya verisi dahil edildiğinde, 2023 yılında AB ülkelerine ilk kez başvuru sayısı toplamı 61 bini aştı. AB İstatistik Ofisi ve BAMF verilerine göre ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam 21 bin 752 Türk vatandaşı Almanya’ya ilk kez iltica başvurusu yaptı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Ağustos ayı öncesinde kadar aylık başvuru sayısı 5 bini hiç aşmamıştı. Haber Merkezi

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