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14 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

İmamoğlu: 1453’ten beri cami

13 Temmuz 2020, Pazartesi 14:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ibadete açılma kararı alınan Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, “Ayasofya, benim aklımda ve vicdanımda 1453’den beri cami. Aynı zamanda İstanbul medeniyetinin dünyaya mal olmuş bir değeri. Benim tüm konuşmalarımdaki ifadem ‘Ayasofya Camii’dir’. Herkes tarayabilir. Danıştay’ın Ayasofya Camii kararının ardından gördük ki, aslında bu konuyla çok ilgiliymiş gibi davrananlar Ayasofya Camii’nin statüsünden bile habersiz. Kendisine muhafazakâr diyen TV kanalları ‘ilk ezan okundu’ ‘ilk namaz 24 Temmuz’da kılınacak’ diyor. Oysa 30 yıldır Ayasofya’da 5 vakit ezan okunuyor. İçindeki Abdülmecit Mescidi’nde namaz da kılınıyor. 1991’den beri kapısında tabela var. Bu konuda hassasiyetiniz varsa ve‘ilk ezan okundu’ ‘ilk namaz 24 Temmuz’da’ diyorsanız çok vahim. Ben çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.

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