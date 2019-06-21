İmamoğlu: Altını çizelim; olan diplomamla ilgili haber yapmışlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sabah gazetesinin kendisiyle ilgili yaptığı habere değindi ve "Bu sabah da benim diplomamla ilgili haber yapmışlar ama altını çizelim; olan diplomamla ilgili" dedi.

Sabah gazetesinde bugün Kenan Kıran'ın imzasıyla yayımlanan haberde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının 'şaibeli' olduğu iddia edildi.

Haberde şunlar kaydedildi:

“CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bitirdiği İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne illegal yolla kayıt yaptırarak girdiği ortaya çıktı. İmamoğlu, söz konusu bölüme Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmedi. Sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesi'nden, sınavla öğrenci kabul eden İÜ'ne yatay geçiş şartlarını sağlamadan yasadışı geçiş yaptı. ÖSYM kayıtlarında da yer almayan yatay geçişle ilgili YÖK'ün de inceleme başlatması bekleniyor.”

'NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR'

İstanbul'un amatör spor kulübü temsilcileriyle olan buluşmasında konuşan İmamoğlu da bu iddiaya yanıt verdi ve şunları kaydetti:

"Son dönemde atılan taklaları hepiniz izliyorsunuz. Ben bu asimetrik ötesi taklanın biçimini hayatımda hiç görmedim. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Konuşmadıkları konu da kalmadı. Bu sabah da benim diplomamla ilgili haber yapmışlar ama altını çizelim; olan diplomamla ilgili."