İmamoğlu Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, tehdit, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs çerçevesinde Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.

İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi: “Soruşturulmaz insanlar olduğumuza inanmıyoruz ama konuşması bitmeden soruşturulma açılması adliyeye gölge düşürüyor, yargılamaya gölge düşürüyor.” İstanbul - Anka

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