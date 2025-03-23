İmamoğlu, Çalık ve Şahan görevlerinden uzaklaştırıldı - İmamoğlu ile 50 şüpheli cezaevine getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" suçlarından 5 şüpheli, "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlarından ise 84 zanlının tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri sona erdi.

Hakimlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 41 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

İmamoğlu ile 50 şüpheli cezaevine getirildi

Soruşturmalar kapsamında tutuklanmalarına karar verilen, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan tutuklu şüphelileri taşıyan araçlar, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girişi yaptı.

Terör soruşturmasında 3 zanlıya tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Şahan, Polat ve Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetti.

İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakıldığı, 3 kişinin de tutuklandığı 4 şüpheli hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldı.

Ekrem İmamoğlu, hakimlik ifadesinde, emniyette ve savcılıkta verdiği beyanları tekrar ettiğini belirterek, "Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vesaire kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütlerinin söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının suç isnadını görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir. Yaptıkları bu iş ve işlemler ülkemizin adalet sistemine atılmış bir bombadır. Tahribatı büyük olacaktır." beyanında bulundu.

Türk yargısına ve on binlerce namuslu yargıç, savcılara seslendiğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu tür meslek namusunu ve ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin. Suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur. Yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir. Benim milletime, vatanıma, bayrağıma olan sevgimi, bağlılığımı ölçecek, aşağılayacak ya da terörle iltisaklı olacak diyecek kişi anasının karnından doğmadı. Ben Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyetin ikinci yüzyılında gençleriyle tarih yazacağı bir döneme imza atmaya kararlı bir siyasetçiyim, bu hedefimi bu milletin 86 milyon insanımızın evlatları ile birlikte başaracağımızı milletimiz görecek ve yaşayacaktır."

"Bu kimlik ve kariyer üzerine böyle bir suçlamayla muhatap olma rencide edicidir"

Tutuklanan şüpheli Mahir Polat ifadesinde, Azat Barış'la 4-5 yıl önce karşılaştığını, ancak kendisiyle herhangi bir samimiyeti ve bağlantısı olmadığını söyledi.

Din tarihi çalıştığını belirten Polat, "Azat Barış'ın Yezidiler üzerine uzman olduğunu söylemişti. Bu maksatla görüşmüş olabilirim. Ağır sağlık sorunlarım var. Doktor takibine devam etmekteyim. En son 2 hafta önce anjiyo oldum. Tarih ve kültür araştırmaları, milli değerlerimizin ortaya çıkması için çalışmalar yaptım. Bu kimlik ve kariyer üzerine böyle bir suçlamayla muhatap olma rencide edicidir." dedi.

Şüpheli Resul Emrah Şahan ise ifadesinde, terörle herhangi bir irtibatı olmadığını, olmayacağını ve teröre destek vermeyeceğini söyledi.

Belediye Başkanı olarak sorumlulukları çerçevesinde görevini yaptığını ve partisinin gündeminde "Kent Uzlaşısı"nın olmadığını anlatan Şahan," Azat Barış'la 2019 yılında DEM'in Genel Başkan Yardımcısı olduğu zamanlarda İBB'yle yapmış olduğu kurumsal görüşmeler sırasında tanıştım. DİAYDER Derneği ile herhangi bir bağlantım ya da ilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Hakimlik kararı

Hakimlik kararında, "silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan" tutuklanması talep edilen Ekrem İmamoğlu'nun, dosyada yer alan MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı uyarınca kuvvetli suç şüphesi bulunduğu aktarıldı.

İmamoğlu'nun, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmasına karar verildiği hatırlatılan hakimlik kararında, bu aşamada tutuklama tedbirinin gerek bulunmadığı anlaşılarak savcılığın bu yöndeki talebinin reddedildiği kaydedildi.

Kararda, "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetlerine ilişkin şüpheliler Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan ve Resul Emrah Şahan'ın ortak örgütsel irtibatı olarak PKK/KCK terör örgütü siyasal alan yapılanması sorumlusu firari Azat Barış ile HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulandı.

Şüphelilerin örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemlere iştirak ederek üzerlerine atılı "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri" belirtilen kararda, MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin üzerine atılı suçu işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphesinin olduğu aktarıldı.

Kararda, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle şüphelilerin kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı belirtilerek, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılarak, tutuklama kararı verildiği anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.

Serbest bırakma kararlarına itiraz edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verilmesine itiraz edileceği bilgisine ulaşıldı.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında bir kısım suçlardan tutuklanan İmamoğlu'nun bir kısım suçlardan serbest bırakılmasına da itiraz edeceği öğrenildi.

Başsavcılıktan İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı

Başsavcılığın İstanbul Valiliğine gönderdiği bilgilendirme yazısında ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.

Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı.

Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığına dikkati çekilen yazıda, Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Çalık'ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlarından sevk edildiği İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.

Yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin hakimlik ifadesine ulaşıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, ifadesinde, suç örgütüne üye olmak ve rüşvet gibi suçlamaları şiddetle reddettiğini, ihalelerin yapıldığı tarihte İBB'de görevli olmadığını belirtti.

İBB'de 2022'nin Haziran ayından 2023 yılının Kasım ayına kadar çalıştığını aktaran Gökçe, daha öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinde genel sekreterlik yaptığını ifade etti.

Kendilerine bahsedilen ihaleler döneminde İBB'de görevli olmadığını aktaran Gökçe, "Bir suç örgütünün parçası değilim. Bir kamu görevlisi olarak, yasal olarak görevimi yaptım. İzmir'de yapılan bir suç duyurusu üzerine mal varlığım araştırılmış ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bürokratik bir durum dışında başka bir şey yapmadım ben. Hiçbir menfaatim de olmadı, menfaat sağlamadım." dedi.

Gökçe, hiçbir şekilde rüşvet almasının söz konusu olmadığını savundu.

Hakkında adli kontrol kararı verilen Ercan Saatçi, hayatında kimseye rüşvet vermediğini iddia etti.

İddiaların mesnetsiz olduğunu öne süren Saatçi, "Şaşkınlıkla buradayım. Büyük bir yanlışlık yapılıyor. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Ali Nuhoğlu ise 2 villanın yasal satışında değerinin altında verildiğine ilişkin basında yer alan iddiaların içeriğine ilişkin savunma yaptı.

İlgili cari hesaplar içerisinde 15 milyon lira olarak görünen ödemenin taraflar arasındaki sözleşme içeriğinde görünmediğini öne süren Nuhoğlu, şu an inşaat halinde olan 450 metrekare yeni yapılmış bir villa devrinin kurdan gelen 87 milyon lira farkın hiçbir boyutuyla görülmediğini belirtti.

Nuhoğlu, burasının 40 yıllık kooperatif evleri olduğunu kaydederek, "Maksadımız burada bir aile evi yapmaktı. İmar haklarını kullanabildik. Geriye zaten 150 metrekare kalmıştır. Kendilerine ait bir parsel vardır. Burada yapmadığımız durumda İmamoğlu şirketinden Tuncay Yılmaz'ın 'Burayı yapacaksanız yapın, bir bedel karşılığında alalım.' demişlerdir. 31 milyona aldığım 2 villayı, yaklaşık 150 milyona devrettim. Buradaki var olan ilişkiyi, bir şekilde İBB'de yaptığım işlerle alakalı kurguyu anlamıyorum." dedi.

Şüpheli Serdal Taşkın da 2019-2020 yılları arasında Medya AŞ'de genel müdürlük yaptığını anlatarak, 5 yıldır Erzincan'da çiftçilikle uğraştığını ve kimseyle görüşmediğini savundu.

İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Şişli belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı anımsatılarak, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Çalık'ın, "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Şişli Kaymakamı, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

Şahan'ın, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclisleri, belediye başkan vekili seçimi için 26 Mart'ta toplanacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 26 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi yer aldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerle ilgili tutuklama kararına ulaşıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüphelilerden Mehmet Murat Çalık, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Edip Cenk Ünalerzen, Fatoş Ayık, Furkan Remzi Ceylan'la ilgili hakimlik kararının detayları ortaya çıktı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın hakimlik sorgusu

Şüphelilerden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sulh ceza hakimliğinde alınan ifadesinde, 415 bin insanın yaşadığı ilçenin ikinci dönem belediye başkanlığını yaptığını, hakkındaki gizli tanık ifadesinin halkın iradesini yok saydığını savundu.

Beylikdüzü'nde 1999'dan itibaren şehir plancısı olarak çalıştığını belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Tanık ifadesi Muscan firmasının sahibi tarafından ihbar edildik. Bu firma tarafından belediyemiz lehine sonuçlanan bir davamız vardır. 2005 yılında alınan bir ruhsat vardır Uğur Güngör bu parselin arsa sahibidir. Ruhsatların normalde 5 yıllık geçerliliği vardır. 2010 yılında Beylikdüzü Belediyesi tarafından ruhsatı yenileniyor. Ekrem Beyin kazandığı dönemde de 2015 yılında ruhsat başvurusunda bulunuyorlar. 2005-2010 yılındaki ruhsatlardaki toplam iskan alanı 107 bin 766 metre karelik iskan edilebilir ruhsatı vardır. Bizim dönemimizde alındığında 106 bin 693 metrekarelik bir ruhsattı. İlk iddia şuydu, 'Bizden rüşvet aldılar.' gibi bir iddiası vardı. 2015 yılında vermiş olduğumuz ruhsat bin metrekare eksik, müşteki ilk iddiasında metrekare artışından bahsetmiştir. Biz evrakları Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sunduk. Sonra ifadesini geri çekti, arsa sahibi müteahhit arasında bir anlaşmazlık, bir dava devam etmektedir. "

Çalık, belediyedeki evrakların alt metinlerini okumadan imzalamayan bir belediye başkanı olduğunu ve ilk kez hakim karşısına çıktığını söyleyerek, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık iddiası

Sulh ceza hakimliğinin tutuklama kararında, "Ekrem İmamoğlu liderliğinde, yöneticiliğini Murat Ongun'un yaptığı yapıda, Medya AŞ ve Kültür A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinde yakın çevresi aracılığıyla birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiği ve naylon faturaların kesildiği" kaydedildi.

"Yöneticiliğini Fatih Keleş'in yaptığı yapıda, 'kasa' olarak tabir edilen iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet ve irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, Keleş'in belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen iş adamlarından 'komisyon' adı altında paralar aldığı" belirtilen kararda, "Yöneticiliğini Tuncay Yılmaz'ın yaptığı yapıda, iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı" anlatıldı.

Kararda, "Yöneticiliğini Ertan Yıldız'ın yapmakta olduğu yapıda şüphelilerin farklı belediye sınırlarında kalan bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıklarına ilişkin tespitlerin yapıldığı" ifade edildi.

Tutuklama gerekçeleri

Hakimliğin tutuklama kararında, "Şüpheli Mehmet Murat Çalık'ın, suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'yla Beylikdüzü'nde görev yaptığı dönemde iş adamlarından icbar suretiyle para taleplerini görüşen kişi olduğu, bu kapsamda müşteki Uğur Güngör'e baskı yaparak 13 adet daire vermeye zorladığı, müştekinin de kendisine yapılan baskı neticesinde dairelerin devrini yapmak zorunda kaldığı, bu suretle şüphelinin irtikap suçunu işlediği" belirtildi.

Çalık'a verilen görevin niteliği, HTS ve baz kayıtları, örgüt elebaşının kendisinden sonra örgüt yapılanmasını kurduğu ilçe olan Beylikdüzü'nü Çalık'a emanet ettiği iddiası dikkate alındığında Çalık'ın, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve örgüt üyesi olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Şüpheli Edip Cenk Ünalerzen'in de liderliğini Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütü yöneticisi Murat Ongun ve örgüt elebaşılarına bağlı hareket eden örgüt üyesi olduğu tespitine yer verilen kararda, "Mülkiye müfettişliği tarafından tanzim edilen tevzi raporuna göre, İBB ve iştiraki olan Kültür AŞ'den yetkilisi olduğu şirket üzerinden ihale yapılmaksızın usulsüz işler alarak Kültür A.Ş'nin kazandığı ve raporda yer alan bir ihalede, muvazaalı olarak muhammen bedelin altında teklif vererek Kültür A.Ş'nin diğer şüphelilerin de yetkilisi olduğu şirketlere eylem birliği içerisinde iş verilmesini sağlayarak milyarlarca lira haksız kazanç elde ettiği ve kamu zararına sebep olduğu" kaydedildi.

Şüpheli Fatoş Ayık'ın Medya A.Ş yönetim kurulu üyesi olduğu ve bu şirket tarafından verilen usulsüz ihalelerin kaydını tuttuğu bilgisine yer verilen kararda, soruşturmadan haberdar olan şüphelinin bilgisayardaki kayıtları sildiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar yapıldığı, şüphelinin kullanmış olduğu bilgisayara el konulduğu ancak bilgisayar şifresini vermeye yanaşmadığı anlatıldı. Ayrıca, suç örgütünün Medya AŞ bünyesinde işlemiş olduğu usulsüzlüklere vakıf olduğu ve bu kapsamda örgüt içerisinde önemli bir konuma sahip olduğu öne sürülen Fatoş Ayık'ın, birçok firmanın maddi menfaat karşılığında ihale almasına katkı sağladığı, bu haliyle de rüşvet suçunu işlediği ifade edildi.

Kararda, şüphelilerden Furkan Remzi Ceylan'ın, örgüt üyesi Ali Nuhoğlu'ya birlikte hareket ettiği, yöneticisi bulunan İSTCON isimli firma ile belediye iştirakleri olan KİPTAŞ ve İSFALT'tan "adrese teslim" birçok ihale aldığı, "ihaleye fesat karıştırmak" suçunu işlediği aktarılarak, Ceylan'ın söz konusu usulsüzlükler sonrasında Nuhoğlu'nun şirketlerine karşılıksız yüklü miktarda para göndermeleri yaptığı, söz konusu bu paraların İmamoğlu'na aktarıldığının MASAK raporlarınca anlaşıldığı ve şüphelinin "rüşvet" suçunu işlediği vurgulandı.

Şüpheli Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun ise "suç örgütü yöneticisi Murat Ongun'a ve örgüt liderine bağlı hareket eden örgüt üyesi olduğu, Ongun'un emir ve talimatlarını yerine getiren şüpheli Emrah Bağdatlı ile ortak hareket ettiği ifade edilen kararda, Palazoğlu'nun Medya A.Ş'de yapılan çok sayıda ihaleyi kazandığı, çok sayıda ihaleye katılıp teklifte bulunduğu ve şirket yetkililerine rüşvet verdiği iddialarına yer verildi.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında İmamoğlu'nun tutuklandığı hakimlik kararına ulaşıldı

Hakimliğin kararında, şüpheli İmamoğlu'nun "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.

Kararda, MASAK raporları, tanık beyanları, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporu neticesinde, şüpheli İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri, İBB Başkanı olduktan sonra belediyenin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği belirtilen kararda, "Birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" eylemlerini örgütlü bir şekilde işledikleri" tespitine yer verildi.

Çıkar amaçlı suç örgütü liderinin, örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi olduğu belirtilen kararda, örgüt lideri ve yöneticisi tarafından verilen talimatların, diğer örgüt yöneticilerinin altında yer alan örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Kararda, örgüt yöneticileri tarafından gizli toplantı yapılarak ihale verilecek şirketlerin tespit edilip, yan teklif verecek olan şirketlerin belirlendiği, ihale bedeli ve örgütün eline geçecek orana karar verildiği, tahsildar olan kişinin örgütün üst yöneticilerinin yaptığı gizli toplantılara iştirak etmek suretiyle veya doğrudan bu paraları örgüt yöneticilerine teslim ettiği belirtildi.

"Menfaatler İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak, zenginleşmesi sağlandı"

Sulh ceza hakimliğinin kararında, "İmamoğlu liderliğinde, yöneticiliğini şüpheli Murat Ongun'un yaptığı Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinde yakın çevresi aracılığıyla birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiği, naylon faturaların kesildiği" şeklinde tespitler yer aldı.

Yöneticiliğini Fatih Keleş'in yaptığı yapıda "kasa" olarak tabir edilen iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, yine Keleş'in belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen iş adamlarından "komisyon" adı altında paralar aldığı aktarılan kararda, yöneticiliğini Tuncay Yılmaz'ın yaptığı yapıda ise iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak, kişisel zenginleşmesinin sağlandığı aktarıldı.

Kararda, yöneticiliğini Ertan Yıldız'ın yaptığı yapıda ise farklı belediye sınırlarında kalan bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıkları, belediye iştiraklerinden ödeme alan iş adamlarının Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaatlara para aktarımı yapıldığı ve İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin örgüt faaliyetleri kapsamında hukuka aykırı ele geçirildiği kaydedildi.

"Vergi denetim raporları ve MASAK raporu ile 2021-2023 yılları arasında birçok ihaleye fesat karıştırıldığı" değerlendirmesi yapılan kararda, söz konusu bu ihaleleri sadece kendilerine yakın kişilerin almasını sağladıkları, bu kişilerin dikkat çekmemek adına yanlarında çalışan kişiler üzerine de birçok şirket açarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'den yüksek bedelli işler aldıkları ifade edildi.

Kararda, bazı şirketlerin tek işlik olarak kurulduğu, sonrasında aktif ticari hayatının olmadığı, bazı şirketlerin ise sadece naylon fatura kesmek için kurulduğu ve bu belirtilen fiillerle, hiyerarşik yapı içinde sürekli olarak kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçunun işlendiği anlatıldı.

"Örgüt mensuplarına ait şirketlere bu paralar muvazaalı sözleşmelerle aktarıldı"

Kararda, "İş verilen kişilerin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle haklarında uygulanması gereken para cezalarını uygulamayarak kamu zararına ve bu kişilerin haksız zenginleşmesine sebebiyet verildiğinin tespit edildiği, muvazaalı sözleşme ve hizmet alımları neticesinde, örgüt mensubu kişilerin yetkilisi olduğu şirketlere aktarılan para, örgüt mensuplarının yanlarında çalışan kişilere veya yakınlarına şirket kurmak ve bu şirketlerden sahte fatura almak suretiyle, paraların alt şirketlere aktarıldığı, alt şirketler de kendi aralarında sahte faturalar keserek, dolaştırılan paranın nakit çekilerek örgütün tahsildarlarına elden verildiği" değerlendirmesi yapıldı.

Özel mülkiyete konu reklam alanlarını kiralayan şirketlerin belediyeden reklam asılması için izin alması ve belediyeye başvuru yapması gerektiği vurgulanan kararda, Belediye Kentsel Tasarım Müdürlüğü izin vermeye yetkili olduğu halde şirketlerin Kültür AŞ'ye yönlendirildiği aktarıldı.

"Şirketlerden 'Kültür AŞ grafik tasarım bedeli' adı altında para alındı"

Kararda, Kültür AŞ'nin izin verilmesi karşılığında şirketlerden ücret istediği, şirketlerin "Kültür AŞ grafik tasarım bedeli" adı altında muvazaalı sözleşme imzalamak suretiyle, şirkete aynı konulu fatura kestiği, böylece reklam iznini gayrimeşru şekilde ücrete bağladığı belirtildi.

Bu yöntemle Kültür AŞ'nin reklam bütçesi harici bir bütçe oluşturularak, bu paraların muvazaalı sözleşmelerle örgüt mensuplarına ait şirketlere aktarıldığı vurgulanan kararda, yüksek miktarda kamu zararına sebebiyet verildiğine işaret edildi.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda, hiyerarşik yapı içerisinde sürekli işlendiği ve suç örgütünün bu fiillere özgülendiği, MASAK raporları, tanık ve müşteki beyanları, HTS kayıtları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, atılı suçun katalog suçlardan olması dolayısıyla tutuklama sebeplerinin mevcut olduğunun varsayılması, atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedene bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılarak, şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiştir."