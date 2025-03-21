Yavaş: Çözüm parlamenter sistem

21 Mart 2025, Cuma 05:30
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki
Yavaş “Ben uçakta gelirken de televizyonlara baktım, bütün dünya bunu konuşuyor ve Türkiye’deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar. Böyle bir ülkeyle hiç kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an evvel parlamenter sisteme geçilecek yolların açılması, tarafsız ve bağımsız yargının kurulması gerekir. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz” ifadelerini kullandı.
Ankara - Anka
Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor - Demokrasimiz, ekonomimiz ve dış itibarımız zarar görecek
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
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