İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Ordu Valiliği'nin suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada, CHP'nin İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonundaki görüntüleri incelemeye alındı. Savcılığın İmamoğlu ve Torun'u ifadeye çağıracağı, havalimanı görevlilerini de tanık olarak dinleyeceği öğrenildi.

İmamoğlu ve Torun, çarşamba günü Karadeniz ziyaretinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a dönmek istediği sırada VIP salonunda gerginlik oldu. İmamoğlu ile beraberindekiler, VIP'ten alınmayınca havalimanı görevlileri ve polis arasında tartışma çıktı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İmamoğlu ile Torun'un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, havalimanı güvenlik kameralarının kayıtları, cep telefonu kamera kayıtları ile basına yansıyan görüntüler incelenmeye alındı. DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında İmamoğlu ile Torun'un ifadeye çağrılacağı belirtilirken, havalimanı görevlilerinin de tanık olarak dinlenecekleri öğrenildi.

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