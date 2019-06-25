İmamoğlu, mal varlığını açıkladı

23 Haziran’da yapılan yenileme seçiminde resmî olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kendisi ve eşi Dilek İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu’nun mal varlığına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde tapu değeri 302 bin ve 71 bin lira olan iki dükkânı, 120 bin ve 26 bin liralık iki arsası, 911 bin liralık meskeni, Büyükçekmece’de 248 bin liralık dükkânı, Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı Köyü’nde 30 bin liralık evi ve 15 bin liralık damı, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 256 bin, 313 bin, 165 bin ve 772 bin liralık dört arsası, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 210 bin liralık arsa olmak üzere toplamda İmamoğlu çiftinin, tapu değeri 4 milyon 841 bin lira olan gayrimenkulü, banka hesaplarında 1 milyon 397 bin 869 lirası, 841 bin liralık pırlanta set-muhtelif altını bulunuyor. AA

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