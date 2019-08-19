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19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İmamoğlu'ndan görevden alınan belediye başkanları ile ilgili açıklama

19 Ağustos 2019, Pazartesi 10:29
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili “Demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez” dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, “31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları, açıklama
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  • Necati

    19.8.2019 12:33:54

    Demokrasiye hep birlikte sahip çıkmak sorundayız. Girdikçe daha fazla istibdat ve keyfiliğin arttığı bir dönemde her türlü müsbet yollar denenmeli. Milleti tahrik eden bu tür oldu bittilere karşı provokasyonlara gelmeden hukuki tepkiler sonuna kadar gösterilmelidir.

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