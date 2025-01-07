İmralı trafiği: Yol haritası belli değil

Bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la 28 Aralık’ta İmralı’da görüşen DEM Parti heyetinin siyasî partilerle temasları sürüyor.

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Milletin başı döndü Ziyaretlerde DEM Parti heyeti; Öcalan’la yapılan görüşmeye dair kısa bilgilendirme yaptı, sürecin tüm siyasi partilerin desteğiyle ilerlemesinin önemine vurgu yaptı. Görüşmelerde süreç içinde atılacak adımlar, yol haritası, yapılacak yasal düzenlemeler, takvim gibi somut konulara girilmedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, DEM heyeti ile görüşmede yer alan siyasî parti temsilcileri sürecin henüz bu denli somut bir aşamaya gelmediğini; destek isteme, niyet beyanı ve İmralı görüşmesine dair bilgilendirme ile sınırlı kaldığını söyledi. Haber Merkezi

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