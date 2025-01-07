DEM el yükseltti: “Görüşme yetmez İmralı’nın kapıları açılmalı”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti’nin İmralı’da Bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin yeterli olmayacağını, Öcalan’ın Türkiye ve Ortadoğu barışı için çalışabileceği fizikî koşulların sağlanması gerektiğini savundu.

“Nevruz’da silâhlar bırakılmış olur”

Milletin başı döndü Hatimoğulları, “Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek, barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak” dedi. Ankara - Anka

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