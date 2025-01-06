“Nevruz’da silâhlar bırakılmış olur”

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan "yeni çözüm süreci" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milletin başı döndü

Nevruz'da PKK'nın silah bırakabileceğini iddia eden Ensarioğlu, "Süreç başarılı oldu ve diyelim ki Öcalan ev hapsine çıktı. Demirtaş'ın hapiste kalması düşünülebilir mi? Tabiî ki düşünülemez. Kayyım da kalmaz ortada" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti'nin 24 Saat gazetesinden Nihal Alp'e konuşan Ensarioğlu, bugünlerde Meclis görüşmelerini sürdüren DEM Parti heyetinin, ikinci kez İmralı'ya gittikten sonra Suriye'de de görüşmelerde bulunacağını söyledi.

İmralı heyetinin görüşmelerini değerlendiren Ensarioğlu, öözüm ile ilgili bu yeni sürecin olumsuz bir gelişme olmaması halinde şubat ayı sonunda şekillenebileceğini umduğunu söyleyerek, "Nevruz'da silahlar bırakılmış olur diye düşünüyorum" dedi.

