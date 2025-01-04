Milletin başı döndü

DEM Parti heyetinin, İmralı’da Öcalan ile görüşmesinin ardından yaptığı ‘TBMM turu’ kapsamında Numan Kurtulmuş ve Bahçeli’yi ziyareti sırasında yerine kayyım atanan Ahmet Türk’ün yer alması tepki çekti.

DEM Parti heyeti, İmralı’da bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yapacağını duyurduğu ‘TBMM turu’ kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İmralı’ya giden yolu çağrısıyla açan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Öcalan ile görüşen DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ‘ın yanında kayyım atanan Merdin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de yer aldı. TBMM’deki tarihî zirvenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Ahmet Türk’ün heyette olmasıyla ilgili partisine ve hükümete bazı sorular yönetti.

“Akil kişi ise niye kayyım atadık?”

“DEM’li Mardin Belediyesine kayyım atadık. Terör iltisaki nedeniyle Ahmet Türk’ün başkanlık görevine son verdik” diyen Tayyar, “Aynı Türk, terör sorunun çözümü için akil kişi, trafiğin kilit ismi oldu. Devletin zirvesinde dolaşıyor, tüm kapılar açılıyor. Bu işte bir tuhaflık yok mu?” diye sordu.

“Devletin muteber saydığı akil kişi ise niye kayyım atadık?” diyen Tayyar, “Kayyım atamayı gerektiren terör iltisakı varsa nasıl akil kişi oldu? İlkesel değil konjonktürel davranıldığında uzun vadede kimsenin kazandığını görmedik, bundan sonra da görmeyiz. Hatırlatalım” dedi.

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Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı

DEM Parti’den Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın, TBMM’de MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyareti sırasında Bahçeli, DEM Partili heyeti kapıda karşıladı. Bahçeli, ilk olarak “Saygın bir Kürt ağası” olarak düşündüğü Ahmet Türk’ün elini sıktı. Ahmet Türk ise Bahçeli’ye kehribar tesbih hediye etti.

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Süreç şeffaf ilerlemeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Heyetinin TBMM turu ile ilgili, “Sürecin Meclis’te tüm siyasi partileri kapsayarak milletin tamamını şeffaf şekilde bilgilendirerek ilerlemesi lâzım. Türkiye’nin toprak bütünlüğüne, bayrağına saygılı, şehidine ve gazisine saygılı, Türkiye’nin çıkarlarını gözeten, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir” dedi.

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Öcalan’a tahliye yolu

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Arslan tarafından hazırlanan bir kanun teklifi, 31 Aralık 2024’te TBMM Adalet Komisyonu’na sevk edildi.

Söz konusu kanun teklifinin gerekçesinde “Cezaevinde tek başına hayatını sürdüremez” raporu alan tahliye edilsin” denildi. Teklif sahibi DEM’li Aslan bütçe görüşmeleri sırasında “Sayın Öcalan’ın özgürlüğüne ve fikirlerine ses verin” demişti.

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DEM Parti Erdoğan’la da görüşecek

DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretinin ardından görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edileceği konuşulurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Erdoğan’ın önümüzdeki hafta Diyarbakır’a gideceği öğrenildi. Erdoğan, ‘yeni çözüm süreci’ tartışmalarının başlamasından bu yana ilk kez Diyarbakır’a gitmiş olacak.

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Özal’ı Kürt sorununu çözmek istemeyen güçler öldürdü

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı Kürt sorununu çözmek istemeyen güçlerin öldürdüğünü söyledi.

Sakık, 1993 yılında Özal ile olan diyaloğunu aktardı: “(Özal:) Şimdi size ve bize önemli görevler düşüyor. Siz Şam’a gideceksiniz, gidip ateşkes sürecini konuşacaksınız Sayın Öcalan’la. Silahları bıraksınlar, gelsinler, siyaset yapsınlar, gelsinler konuşalım” dedi. Yıl 1993, biz Şam’da bir görüşmedeyiz ve bu görüşmede ülkenin, Irak’ın Cumhurbaşkanı olan Mam Celal Talabanî var, Sayın Öcalan var, Kürt siyasetinin önemli şahsiyetleri var ve biz oradaydık. Sayın Öcalan da “Bana ne görev düşüyorsa varım, geleceğim çünkü ben Türkiyeliyim, ben sorunu Türkiye’de çözmek istiyorum” dedi ama döndük, geldik, ne oldu biliyor musunuz? Biz Şam’dayken Özal öldü, hemen Öcalan şunu söyledi: “Türkiye’de öyle bir güç var ki Özal’ı onlar öldürdü” dedi. Ben de inanıyorum buna çünkü bu topraklarda barışın olmasını istemeyen güçler var; kandan, şiddetten beslenen güçler var.”

İstanbul - Yeni Asya