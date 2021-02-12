İnsanlar bir tas çorbaya muhtaç

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 10’uncu yılına girecek olan Suriye iç savaşında yürütülen yanlış politikaların muhasebesini yaptı.

Bir ay sonra onuncu yılını dolduracak olan Suriye krizinde yaşanan insanlık dramına temas eden Güzelmansur, Suriye’de insanların bir tas çorbaya, bir kova suya muhtaç olduğunu anlattı. İktidarın yaptığı yanlışların ülkemize ve milletimize ekonomik olarak büyük bir yük getirdiğini söyleyen Güzelmansur konuşmasını şöyle sürdürdü: “Suriye’den 4 milyon insan Türkiye’ye göç etti ve 4 milyon insanı biz on yıldır ağırlıyoruz. İktidar, Suriye’deki yangını benzin dökerek alevlendirmek yerine su dökerek söndürmeyi tercih etseydi bu 4 milyon Suriye vatandaşı Türkiye’ye gelmeyecekti. İktidar, Suriye iç savaşında emperyalistlerin maşası olmasaydı, Suriye’de Müslüman Müslüman’ı katletmeyecekti, 400 bin insan canından olmayacaktı.” Ankara – Ahmet Terzi

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