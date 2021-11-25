Interpol'e BAE'li başkan

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasser Al Raisi seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimine başlandı. Yapılan oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi, Interpol'ün yeni başkanı seçildi. Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Al Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi. Al Raisi, İngiliz akademisyen Michael Hedges ve BAE'li muhalif Ahmed Mansur gibi siyasi tutuklulara işkence edilmesinden sorumlu tutuluyor. Genel kurul öncesi Fransız milletvekilleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un doğrudan müdahil olmasını isterken Alman milletvekilleri Al Raisi'nin adaylığının Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ne aykırı olduğunu savunarak seçilmesinin Interpol'ün saygınlığına darbe vuracağını belirtmişti. Euronews Türkçe

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