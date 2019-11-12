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12 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

'İntihar haberleri yüreğimizi dağladı'

12 Kasım 2019, Salı 18:56
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Trump ile görüşeceğine dikkati çekerek, Trump'ın daha önce gönderdiği mektupla, Erdoğan'ın nezdinde Türk milletinin onurunu zedelediğini, Erdoğan'ın, Türk milletine karşı yapılan bu hakaretin karşılığını Trump'ın yüzüne çarpması gerektiğini söyledi.

"İntihar haberleri yüreğimizi dağladı"

Erdoğan'ın "boş işlerle" uğraşmayı bırakmasını isteyen Akşener, şöyle konuştu:

"İstikbalden umudunu kesmiş vatandaşlarımızın intihar haberleri yüreklerimizi dağladı. 17 yıl boyunca Başbakanlık önünde fırlatılan yazar kasayı konuşan iktidarın bugün yaşanan daha büyük felaketleri görmezden gelmesini kabul edemeyiz. Hele de bu gerçekleri dile getirenleri terörist ilan eden damat cehaletine karşı milletimizin hakkını, hukukunu korumakla mükellefiz."

"Ekonomide işler iyi gitmiyor"

Ekonomide işlerin iyi gitmediğini, bunu dile getirenlerin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından "terörist" ilan edildiğini belirten Akşener, etiketlerden canı yanan vatandaşın "neler oluyor" sorusunun karşılığının 'terörist" olmaması gerektiğini söyledi.

Albayrak'ın görevinin, çarşıdaki, pazardaki yangını söndürmek olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"Türk milleti sizden iş bekliyor, aş bekliyor. Ya bir yol bulun, ya da yoldan çekilin. Pırıl pırıl aileler yok oluyor, ocaklar sönüyor. Bir ülkede analar, babalar; yavrularıyla birlikte intihar ediyorsa yolun sonuna gelinmiştir. 17 yılda bir arpa boyu yol alamadılar. Söyleyince Sayın Erdoğan kızıyor ama durum maalesef böyle. 17 yılın sonunda Türkiye'yi 2001 yılına geri döndürdüler. Kriz günlerinin şartlarından başarı süzmeye çalışıyorlar. Siyaset acı içinde kıvranan milletimizle dalga geçme yeri değildir. Damat bey, kendisine sorulan 'ne olacak bu halimiz' sorusuna 'Hele şu petrolü bir bulalım, siz Türkiye'yi o zaman görün' diyor. Karikatür karakterlerine ekonomi teslim ederseniz olacağı budur. Geçen sene 'Berat Harikalar Diyarında' filmini izlemiştik. Bu kafayla giderse seneye 'Titanik'le kapanışı yapar artık. Ülkemize bir iyilik yapmak istiyorsa bakanlığı bırakıp hayatına 'normal' damat olarak devam etsin. Bu zihniyet yüzünden Türkiye uzun zamandır üretmiyor, dünya ile rekabet edemiyor. Çünkü iktidar taşıma suyla değirmen döndürüp, lafla peynir gemisi yürütüyor. Kayınpederi ile damat bir olup 'en iyisini ben bilirim' ukalalığıyla tüm uyarılara kulaklarını kapatıp gemimizi hızla buzdağına doğru götürüyorlar. Uyarılara da kulak vermiyorlar. Düğün evinin tefçisi, ölü evinin yasçılarından başka kimseyi dinlemiyor, gerçeği göremiyorlar. Millet 'yandım' dedikçe bunlar ateşe odun atıyor. Bu zihniyet yüzünden Türkiye uzun zamandır yerinde sayıyor."

AA

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