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17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İran: Uranyum zenginleştirme sınırını aşıyoruz

17 Haziran 2019, Pazartesi 14:37
İran, zenginleştirilmiş uranyum seviyesinde müsade edilen üst limite 10 gün içerisinde ulaşılacağını açıkladı. Bu da İran'ın uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenmiş olan seviyeyi 10 gün sonra geçebileceği ve anlaşmayı delebileceği anlamına geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran'ın arasını bulmakta acele etmeleri için Avrupalı ülkelere çağrı içeren açıklamada İran Atom Enerjisi Organizasyonu sözcüsü Behruz Kamalvandi, Avrupalı ülkelerin "ABD yaptırımlarına karşı konuşmayı bırakıp İran'a yardım için harekete geçmelerini" istedi ve bu konuda "az da olsa hala zamanları olduğunu" kaydetti.

Tahran: İstersek 10 gün içerisinde yapabiliriz

10 gün içerisinde düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum limiti olan 300 kg'ın geçileceğini açıklayan nükleer sözcü 2015'te yapılan anlaşmaya uymama hakkının doğduğunu yineledi.

ABD - İran gerilimi geçtiğimiz perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan iki petrol tankeri için İran'ı suçlaması ile yeniden yükselmiş, İran ise konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmadığını duyurmuştu.

60 günlük süre

Tahran Avrupa'ya adım atmaları için 60 gün süre verirken, nükleer sözcü bu 60 gün dolduğunda yeni bir 60 günlük süre olmayacağını duyurdu.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak da bilinen 'İran Nükleer Anlaşması'nın taraflarına İran'ın verdiği 60 günlük bu süre içerisinde ABD'nin ne gibi yeni yaptırımlar uygulayacağı ise henüz bilinmiyor ancak Trump yönetimi hali hazırda dozu son derece yüksek olan yaptırımları arttırmaya istekli görünüyor.

Avrupa'nın söz verip yapmadığı ödeme sistemi

Avrupa Birliği son olarak, İran ile ticaret yapan Avrupa firmalarının zarar görmemesi için INSTEX isimli bir ödeme mekanizması oluşturacağını açıklamış ancak şimdiye kadar bunu hayata geçirmemişti. INSTEX mekanizması ile direk para transferi yerine farklı alanlarda aynı değere denk gelen mal ve ürünlerin takas edilmesi öngörülüyordu.

Örneğin İran'dan mal alan Avrupalı şirket İran'a para transferi yapmak yerine İran'daki şirketin İran'da farklı bir şirkete satabileceği malları Avrupa'daki bir şirketten satın alarak direk İran'a göndermesi düşünülmüştü.

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, uranyum, AB
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