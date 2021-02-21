İslam Alimi M. Emin Saraç Hoca dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç Hadis, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Türkiye'nin önde gelen Hadis Alimlerinden M. Emin Saraç Hoca vefat etti M. Emin Saraç Hocanın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü. Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı. Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. M. Emin Saraç'ın cenazesi öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verildi. AA

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