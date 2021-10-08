İsrail'in Mescid-i Aksa'daki 'sessiz ibadet' kararına karşı İslam dünyasına çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, uluslararası toplumu ve İslam dünyasını, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesine ilişkin karara karşı çıkmaya davet etti.

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