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6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İşsiz babaların fakir çocukları

06 Haziran 2024, Perşembe 18:07
Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısının resmi verilere göre 163 bin 995’e ulaşırken yoksulluğun çocuklar üzerindeki çarpıcı etkisi bu kez bir başka veri ile gözler önüne serildi.

Türkiye’de, “Reisi işsiz olan” ailelerde yaşayan çocuk sayısının 2024 itibarıyla 2 milyona dayandığı öğrenildi. Babası işsiz olan çocukların sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de de dikkati çekti. Temmuz 2018’de uygulanmaya başlanan ve “Türkiye’yi uçuşa geçireceği” iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, vatandaşın ekonomik felaketi oldu. Eğitimden sağlığa, adaletten toplumsal yaşamın tümüne kadar hemen her alanda Türkiye, adeta dibi gördü. BirGün’ün haberine göre 2023 yılının sonunda 163 bin 995 olan ailesinin yanında bakılamayan ve ailesinden koparılma riski bulunan çocuk sayısının 2024 yılının sonunda 190 bine, 2025 yılının sonunda ise 200 bine ulaşacağı tahmin edildi. Aile reisi işsiz olan ailelerde yaşayan çocuk sayısı verisi ise yoksulluğun ulaştığı boyuta ayna tuttu. 2018 yılında 1 milyon 428 bin olan babası işsiz çocuk sayısı, 2023 yılının sonunda 1 milyon 850 bine ulaştı. 

Haber Merkezi

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