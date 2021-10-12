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12 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

İşsizlik kronikleşti: İşsiz sayısı 3 milyon 965 bin

12 Ekim 2021, Salı 00:05
TÜİK’E GÖRE İŞSİZ SAYISI 11 BİN ARTARAK 3 milyon 965 binE ÇIKTI. UZMANLARA GÖRE GERÇEK RAKAM BU SAYININ EN AZ 3 KATI.

GENÇLERİMİZ İŞSİZ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık: “İşsizliğin acısını ve etkisini en fazla hissedenler gençlerimizdir. Büyük bir bölümü üniversite mezunu olan gençlerimizin büyük kısmı işsizdir. AKP hükümeti ülkenin sorunlarını kronikleştirdi.”

KRİZİN TEK ÇÖZÜMÜ

“İşsizlik AKP iktidarının yapısal sorunu oldu. Bu iktidar devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye, milyonlarca emekçi açlığa sürüklenmeye ve binlerce firma kapanmaya devam edecek. Krizden çıkışın tek çözümü yatırım, üretim ve istihdam.”

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İşsizlik kronikleşti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, TÜİK’in işsizlik rakamlarını değerlendirirken, “AKP hükümeti ülkenin sorunları kronikleştirdi” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, hükümetin, ekonominin kötü gidişatını gizlemek için her geçen gün farklı gündemlere sarıldığını, gerçek gündemin işsizlik ve yoksulluk olduğunu gizlediğini belirterek, “Son dönemde resmî işsizlik oranıyla geniş işsizlik oranı ya da gerçek işsizlik rakamları arasında 3 kat fark olduğu bilinmektedir. Ayrıca AKP iktidarı; TÜİK başta olmak üzere, resmî kurumların verilerini kullanarak gerçek işsizliği gizlemektedir” dedi.

Açlık ve yoksulluk artmaya devam ediyor

Ülkedeki işsizlik göstergelerinin vatandaşların ekonomik zorluklarını anlattığını da ifade eden Balık şunları söyledi: “İşsizlik göstergelerine ek olarak açlık ve yoksulluk da artmaya devam etmektedir. AKP iktidarının politikaları, işsizliği hafifletecek sonuçlar yaratması mümkün değildir. Yaşanan işsizlik büyümesi ekonomik sonuçlarıyla birlikte siyasi ve toplumsal gerilimleri de artıracaktır. İşsizliğin acısını ve etkisinin en fazla hissedenler ise gençlerimizdir. Bugün büyük bir bölümünü üniversite mezunu olan gençlerimizin büyük bir kısmı işsizdir. AKP hükümeti ülkenin sorunları kronikleştirdi ve çözmesi mümkün değildir. Krizden çıkışın tek çözümü yatırım, üretim ve istihdam alanları açılması ve kamucu politikalara dönülmesidir.”

KÖTÜ GİDİŞAT DURDURULAMIYOR

Hükümetin ülkedeki ekonomik krizi görmezden gelerek sorunları büyüttüğünü söyleyen Mehmet Balık, “TÜİK’in açıkladığı veriler ekonominin ağır tablosunu göstermektedir. İşsizlik AKP iktidarının yapısal sorunu olmuştur. AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye, milyonlarca emekçinin açlığa sürüklenmeye ve binlerce firma kapanmaya devam edecektir. Ekonominin kötü gidişatı durdurulamamakta ve bu şekilde ilerlenmesi durumunda maalesef işsizlik daha da büyümeye devam edecektir” diye konuştu. 

RECEP GÖREN - ANKARA

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