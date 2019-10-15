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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

İşsizlikte artış büyüyor

15 Ekim 2019, Salı 17:45
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi oldu.

Küçülme tahminleri 5’e katlandı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile % 16,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı 7,2 puanlık artış ile yüzde 27,1 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 3,2 puanlık artış ile yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46.4 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalış ile % 46,4 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin % 19,8'i tarım, % 19,6'sı sanayi, % 5,5'i inşaat, % 55,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

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Bütçe, 85.8 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesinde Eylül ayında 17.7 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde ise 85.8 milyar lira açık kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 artarak 63.1 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20.5 artışla 80.8 milyar lira oldu. Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.6 yükselerek 653.8 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22.5 artarak 739.6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.Böylece, merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 17.7 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde ise 85.8 milyar lira açık verdi. 

Etiketler: işsizlik
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