İstanbul'da indirimli ulaşım kartlarının kapsamı genişletildi

İBB Meclisi'nde alınan kararla indirimli ulaşım kartlarının kapsamı genişletildi.

Karara göre liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler indirimli kartlarını bir yıl daha kullanabilecek. Ayrıca toplu ulaşımada öğretmenlere uygulanan indirimden ücretli öğretmenler de yararlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi yeni dönem ikinci toplantısı İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ yönetiminde başladı.

Meclis'te alınan karara göre, liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler indirimli kartlarını bir yıl daha kullanabilecek. Ayrıca toplu ulaşımda öğretmenlere uygulanan indirimden ücretli öğretmenlerin de yararlanması sağlandı.

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE' TEKLİFİ GELDİ

İBB Meclis'inde geçen aylarda CHP'nin önerisiyle uyuşturucu ile mücadele komisyonunun kurulması teklifi AKP ve MHP'lilerin oyları ile reddedilmişti. İBB AKP Grupbaşkanvekili Tevfik Göksu bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon daire başkanlığının kurulmasını teklif edeceklerini açıklamıştı. CHP Grup Sözcüsü Süleyman Tarık Balyalı da "Bizim savunduğumuz konuma gelmeleri güzel. Gelecek ay gündeme getirecekleri bağımlılıkla ilgili önerilerine destek vereceğiz" demişti.

O teklif bugün İBB Meclisi'ne geldi. Mecliste Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın adının Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı olarak değiştirilmesi teklif oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca bu Başkanlığa bağlı bir de Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

ULAŞIM İNDİRİMİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alan öğrenci AKBİL'i aylık ücretinin 40 liraya indirilmesine ilişkin teklif de geldi. Mecliste mavi kart öğrenci abonman ücretinin de 40 liraya indirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Kartlarda 200 geçiş hakkı sağlanacak. Karara göre liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak hiçbir bölüme yerleşememiş öğrenciler de kartlarının süresini vizeleme işlemiyle bir yıl uzatabilecek. Ayrıca toplu ulaşımda öğretmenlere uygulanan indirimden ücretli öğretmenlerin de yararlanması sağlandı.