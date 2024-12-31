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31 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

İşte yargı karnemiz

31 Aralık 2024, Salı 13:06
HER GÜNE 1 HAK İHLÂLİNİN DÜŞTÜĞÜ 2024 YILINDA TÜRKİYE, 38 ÜYELİ OECD ÜLKELERİ ARASINDA SONDAN İKİNCİ SIRADA YER ALDI.

OECD’ye göre sınıfta kaldık

Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD verilerine göre, Türkiye’nin “yargıya güven”de 38 OECD üye ülkesi arasında 36’ncı sırada olduğunu belirten Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün,  yargının bilinen sıkıntılarına çözüm getirilmediği için bu problemlerin 2024 yılında da sürdüğünü ve kayda değer ilerleme görülmediğini söyledi. 

Yargı, yürütmenin kontrolünde

Türkiye’de yargının yürütmenin kontrolü altında olduğuna, Yargıtay ve Danıştay üyelerini de zaten yürütmenin uzantısı haline getirilen HSK'nın tayin ettiğine dikkat çeken Gün, OECD’nin yargıya güven araştırmasında Türkiye’deki güven oranının yüzde 33 olmasının iyimser bile görülebileceğini belirtti.

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Yargı hizmetlerinin 2024 yılı karne notu 10 üzerinden 2

İŞTE YARGI KARNEMİZ

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, yargının 2024 yılı hizmet kalitesini değerlendirerek “Bu şartlarda 2024 yılı için yargı hizmetlerine verilebilecek not 10 üzerinden 2’dir” dedi.

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, yargının 2024 yılı hizmet kalitesini değerlendirdi. Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye’nin “yargıya güven”de 38 OECD üyesi ülke arasında 36’ncı sırada olduğunu belirten Gün, yargının bilinen sorunlarına çözüm getirilmediği için bu sorunların 2024 yılında da sürdüğünü ve kayda değer ilerleme görülmediğini söyledi. Gün, seçilmiş Hatay Milletvekili Av. Can Atalay meselesinde Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararına uyulmamasının, görev ve yetki yerel mahkemeye ait olduğu hâlde Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyelerini de suçlayan bir “uymama” kararı vermesinin, halkın yargıya güvenini daha da sarsan bir karmaşaya neden olduğunu söyledi.

Yargıya güven oranı yüzde 33

Türkiye’de yargının yürütmenin kontrolü altında olduğuna, hâkimlerin toplam sayısına göre çok azını teşkil eden Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyeleri dışındaki hâkimlerin coğrafi teminatları olmadığına, Yargıtay ve Danıştay üyelerini de zaten yürütmenin uzantısı haline getirilen Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun atadığına dikkati çeken Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, OECD’nin yargıya güven araştırmasında Türkiye’de yargıya güven oranının yüzde 33 olmasının iyimser bile görülebileceğini, gayriresmî kurumların araştırmalarında daha düşük sonuçlara varıldığını ve bunun şaşırtıcı olmadığını bildirdi.

Nasıl düzeltileceğine odaklanılmalı

Gün şunları söyledi: “Yargıya güven oranı yargı hizmetlerinde kalite puanlarının üst sınırını belirleyicidir. Bu şartlarda 2024 yılı için yargı hizmetlerine verilebilecek not 10 üzerinden 2’dir. Bu da yüksek adalet duygusuna sahip vicdanî kanaatleri ile hâkim ve savcılarımızın her türlü zorluğa göğüs geren, özverili çalışmaları sayesindedir. Adalet Bakanlığı ve sair yargı kurumu yöneticileri, uluslararası algı endekslerinin gerçekçi olmadığına değil, bu endekslerde ortaya çıkan algıyı nasıl düzeltileceğine odaklanmalıdır. Zira hizmetin kalitesini hizmeti veren kurumlara göre değil hizmeti alan ve muhatabı olanlara göre değerlendirmek şarttır.”

Seyhan Şentürk - İSTANBUL

 

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