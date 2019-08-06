BBC Türkçe’den Fehim Taştekin’e konuşan Türkiye’den IŞİD’e katılan İlyas Aydın, “İstihbarat servislerinin gayrimeşrû çocuklarıyız” dedi.

Aydın, “Suriye Savaşı başlamadan, Arap Baharı dedikleri süreçte, hapishanelerde ne kadar terör suçlusu varsa boşalttılar. Biliyorlardı ki hepsi savaşa katılacak. Ve Afganistan’da, Bosna’da savaşmış ne kadar adam varsa geldi.” Bu sözler, Halk Koruma Birlikleri’nin (YPG) Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke’nin Rimelan ilçesinde bir hapishanede tuttuğu “Ebu Ubeyde” mahlaslı İlyas Aydın’a ait. Aydın, CIA’nın kendilerini en çok kullanan istihbarat olduğuna dikkat çekerek, “Bu iş Sovyetlere karşı Afganistan’dan başladı. Türkiye de Suriye Savaşı başladığından beri bizi kullanıyordu. İlk günden beri dünya istihbaratları tarafından muhacirlerin Suriye’ye bilinçli sokuluşu söz konusu. 2014’te ‘Teşekkür ediyoruz, çıksınlar Suriye’den’ dediler.” şeklinde konuştu. Aydın’ın, ‘Suruç’u patlatan Antep hücresinde istihbaratçılar vardı’ iddiası ise dikkat çekiyor.

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