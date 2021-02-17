İstismar edilmesin

AİLELERİN VE MİLLETİMİZİN YÜREĞİNİ YAKAN ŞEHİT ACISINA SAYGISIZ VE İSTİSMARCI TAVIR VE SÖYLEMLER YOĞUN TEPKİYLE KARŞILANIYOR.

KONGRELERDEKİ “NEŞELİ” GÖRÜNTÜLER

16 şehit verdiğimiz Gara operasyonunun sonuçları ve arka planıyla ilgili olarak zihinlerde meydana gelen istifham ve soruların tatminkâr cevaplarını beklediği bir ortamda AKP il kongrelerinden ekranlara yansıyan “neşeli” görüntülere tepki gösterilirken, “Şehit ailelerinin acısına saygılı olun” çağrısı yapılıyor.

YİNE ÖTEKİLEŞTİRİCİ SÖYLEMLER

İktidar partisinin bir il kongresinde canlı telefon bağlantısı yapılan bir şehit annesinin ıztırap ve feryadının siyasî propagandaya alet edilmesi yoğun eleştiri konusu olurken, terörle mücadelenin bir kez daha ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemlere malzeme yapılmasının son derece yanlış olduğu vurgulanıyor.

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Şehit acısı propagandaya alet ediliyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit acısını siyasÎ propagandasına alet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP kongresi sırasında şehit annesi ile yaptığı telefon görüşmesine, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan tepki geldi. Davutoğlu, Erdoğan’ın şehit acısını siyasi propagandasına alet ettiğini söyledi. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Gara şehitlerimizin acısı yüreğimizde, tekrar bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Gün birlik günüdür, gün hain terör örgütüne karşı dayanışma günüdür. Gün empati, samimiyet ve duyarlılık günüdür. Bu bilinçle şehitlerimizin haberi düşer düşmez partimizin kamuya açık bütün faaliyetlerini üç günlüğüne erteledik ve gerekli dayanışma mesajlarını vermekte bir an bile tereddüt etmedik. Önemli olan ülkemizin itibari ve Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığıdır. Bu bağlamda operasyonla ilgili zihnimizde çok haklı sorular olmasına rağmen gerek planlanmasında, gerek uygulanmasında, gerekse kamuoyu iletişiminde ciddî hatalar yapılmış olmasına rağmen bunlara hiç atıfta bulunmadık.”

Bu çok acı bir manzara

Kendilerinin hassasiyet göstermeye çalıştıklarını ancak Cumhurbaşkanı ve AKP yönetiminin coşkulu kongrelere devam ettiğini kaydeden Davutoğlu, “Empati yapılması gereken yerde, tamamıyla siyasî propaganda amaçlı mesajlar vermeye de devam etti. Ama en acısı, yüreğimden bir feryatla seslenerek ifade ediyorum, beni gerçekten hüzne ve hicaba gark eden en acısı ise coşkulu bir kongre salonu ortamında daha evlâdının acısını yüreğinde taşıyan bir annenin hıçkırıklarına aldırmaksızın onunla milyonlarca kişinin önünde konuşarak bir siyasî propagandaya bu şehit acısını alet etmesidir. Bu çok acı bir manzara idi. Şehitlik kutsal bir makamdır ve şehit anneleri en yüce şahsiyetlerdir. Hepimizin duyarlı olması gereken bir andayız” diye konuştu.

Vicdanların ayağa kalkması gerekiyor

Davutoğlu şöyle devam etti: “Ancak böyle bir manzara karşısında şimdi bütün, AK Parti’ye samimiyetle oy vermiş geniş kitlelere de seslenerek ifade etmek istiyorum, bir kez daha bu manzarayı seyretsinler, Sayın Cumhurbaşkanı, yöneticiler ve ilgili herkes, eğer içlerine siniyorsa, eğer bu manzaradan memnunlarsa diyecek bir sözümüz yok. Ama içlerine sinmiyorsa bir muhasebe yapsınlar. Ve buradan sesleniyorum, ey ehli vicdan artık ayağa kalk. Millî, dinî, manevî değerlerimizin bu derece istismar edilmesi, şehitlerimizin acıları üzerinden bile siyasî rant sağlanmaya çalışılması karşısında vicdanların ayağa kalkması gerekiyor.” Ankara - anka

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Perinçek’ten skandal ifade

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV’de canlı yayında şehitlerimiz için skandal ifadeler kullandı. CHP’nin Gara şehitleri için talep ettiği ulusal yas ilânı hakkında tartışmalar sürerken Perinçek, “Öyle her 13 kişi öldüğünde ulusal yas olmaz. Her 13 kişide ulusal yas...” şeklinde konuştu.

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Gara’da Cevap bekleyen sorular

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun “Gara Operasyonu ve Terör Örgütü PKK’nın Hürriyetlerinden Yoksun Bıraktığı Vatandaşlarımız” hakkında Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevaplaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Yeneroğlu’nun soruları şu şekilde: “Kuzey Irak Gara bölgesinde düzenlenen operasyon en baştan itibaren bir Rehine Kurtarma Operasyonu olarak mı planlanmıştı? Şayet böyle planlandıysa operasyonda hayati derecede önemli sürpriz etkisini azaltan hava bombardımanları ve operasyonun hedefi ile ilgili dışarıya bilgi sızıntısına neden olabilecek Peşmerge kullanımına niçin ihtiyaç duyuldu? Niçin bir kısım medyada aleni şekilde günler öncesinden itibaren ‘Gara operasyonu geliyor’ tarzında yayınlar yapıldı? Terör örgütü tarafından hürriyetinden yoksun bırakılan vatandaşlarımızın kurtarılması için yapılan risk değerlendirmesinde operasyon son çare olarak mı görüldü? Vatandaşlarımızı kurtaracak başka hal tarzları uygulanamaz mıydı?”

Operasyonun hedefi neydi?

Yeneroğlu, “Açık kaynaklara düşen bilgilere göre birliklerimiz Gara’dan çekildi. Bölgenin terör örgütü tarafından yeniden kullanılmasını engellemek için ne tür tedbirler alındı? 4- 9 Şubat günü, Harekâtın başladığı ifade edilen 10 Şubat 2021 Çarşamba günü için Sayın Cumhurbaşkanı Türk milletine bir müjde vereceğini vaat etmişti ancak bu müjde açıklanmadı. Bu müjde Gara Operasyonu ile ilgili miydiSn. Savunma Bakanı operasyon sonrası yaptığı detaylı açıklamada şehit olan vatandaşlarımız arasında askerler varken niçin ‘sivil vatandaşlar’ tabirini kullandı? Eğer sivil vatandaşlarsa niçin asker şehitlerimiz hakkında Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınlandı? Bu asker şehitlerimiz için Savunma Bakanı niçin ‘sivil vatandaş’ tabirini kullanmayı tercih etti? Operasyonun siyasi ve askeri hedefi neydi? Günün sonunda elde edilen sonuç başarı mıdır, başarısızlık mıdır?” sorularını sordu.

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13 vatan evladından daha mı kıymetliydi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında gündeme dair açıklamalara bulundu.

Gara şehitleri sebebiyle iktidara sert sözlerle yüklenen Kılıçdaoğlu, “Bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlâtlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız?Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan’dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken, neden vatan evlâtlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evlâdından daha mı kıymetliydi?” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören

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Soylu ve Akar’dan CHP ve İYİ Parti’ye ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmede, Gara’da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin bilgi verildi. Edinilen bilgiye göre, dün Soylu ve Akar ilk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile 12.00’de Meclis’teki makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakanlar Soylu ve Akar, İYİ Parti Genel Merkezi’ne geçerek Genel Başkan Akşener ile görüştü.