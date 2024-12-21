İTB: Devlet, tasarruf yaptığına bizi inandırmalı

İzmir Ticaret Borsası(İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclisi aralık ayı olağan toplantısında konuştu.

Bir tarafta israf bir tarafta fakirlik Kestelli, “Enflasyon hâlâ çok yüksek. Sürdürülebilir büyüme için elzem olan doğrudan sermaye yatırımları hâlâ çok düşük. Total verimlilik artışını sağlayamıyoruz. Dezenflasyon sürecinin hane halkı üzerindeki etkisi dayanılması güç boyuta ulaştı. Gelecek yıl için yapılan tahminler de esenliğe çıkmamız için zorlu sürecin devam edeceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle; enflasyonla mücadeleye kamunun da ikna edici bir tasarruf inisiyatifiyle katkı vermesi, para politikasıyla doğru yönde atılmış adımların yapısal reformlarla desteklenmesi ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması çok önemli” dedi. İzmir - Anka

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