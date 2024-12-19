Bir tarafta israf bir tarafta fakirlik

2025 yılı bütçesi üzerinde yapılan konuşmalarda, israf ve şatafata dikkat çekildi. ekonomik politikaların zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptığı belirtildi.

Haksız kazanç ve şatafat var

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ülkede yoksulluğun arttığını, asgarî ücretle çalışanların kirasını ödeyemediğini, emeklilerin çok düşük ücret aldığını savundu. Ağbaba, “Ama öbür Türkiye'de zenginlik var, rüşvet var, israf var, şatafat var, haksız kazanç var. Birileri alın teri dökmeden, aniden zenginleşiyor, lüks ve şatafat içinde yaşıyor." diye konuştu.

Faiz, vergi ve zam bütçesi

Saadet-Gelecek grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu 7'inci bütçesi. Zaten zar zor ayakta duran demokrasimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile felç edilmiştir. Bu bir zam bütçesidir, vergi bütçesidir, faiz bütçesidir. Zengine selâm, yoksula ölüm bütçesidir" dedi.

***

Bir tarafta israf ve şatafat, diğer yanda fakirlik

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP döneminde bir tarafta geçinemeyen vatandaşın olduğunu, diğer tarafta ise zenginliğin, rüşvetin israfın, şatafatın yaşandığını söyledi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ülkede yoksulluğun arttığını, asgarî ücretle çalışanların kirasını ödeyemediğini, emeklilerin çok düşük ücret aldığını; mühendis, öğretmen, polis ve doktorların geçinemediğini belirtti. İktidarın politikalarını eleştiren Ağbaba, “AK Parti iktidarını tebrik etmek lazım, çünkü yeni yeni deyimler kazandırıyorsunuz. Bunlardan biri ev genci, bir diğeri eğitimli yoksul, bir diğeri çalışan yoksul. Bunlar, sizin Türkiye’ye kazandırdığınız yeni deyimler. Ama öbür Türkiye’de zenginlik var, rüşvet var, israf var, şatafat var, haksız kazanç var. Emeklisi, asgari ücretlisi, esnafı, tüccarı, sanayicisi vergi ödüyor, birileri alın teri dökmeden, bir gün tüccarlık yapmamış adamlar zenginleşiyor, lüks ve şatafat içinde yaşıyor” diye konuştu.

Ek iş yapmak zorunda kalıyorlar

Geçinemeyen insanların ek iş yapmak zorunda kaldığını anlatan Ağbaba, Konya’da üniversite harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan 20 yaşındaki Eren Peker’in trafikteki tartışma sonucu öldürüldüğünü, 79 yaşındaki bir emeklinin de ek gelir sağlamak için çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybettiğini söyledi.

***

Zengine selâm, yoksula ölüm bütçesi

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde Saadet Partisi milletvekilleri söz aldı. Dünyanın en yüksek faiz oranları, faiz ödemeleri ile en yüksek gıda ve yaşama enflasyonunun Türkiye’de olduğunu ifade eden Saadet- Gelecek grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Halkımızın yaşadığı gerçek enflasyon yüzde 100’lerin üstündedir. Ülkemizde et, süt, yağ gibi en temel gıdalar lüks tüketim hâline geldi. Bu bir zam bütçesidir, vergi bütçesidir, faiz bütçesidir, zengine selâm, yoksula ölüm bütçesidir” diye konuştu.