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2 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İyilik için Ramazan vakti

02 Mayıs 2019, Perşembe
Ramazan İslâm kardeşliğinin yaşandığı yardımlaşmanın ve dayanışmanın zirveye ulaştığı mübarek bir aydır.

Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği 2019 Yılı Ramazan Ayı için “İyilik İçin Vakit Ramazan Vakti” sloganı ile zekât, fitre, kumanya ve iftar yardımlarınızı Dünya’nın ve Türkiyemizin dört bir yanında ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz.

Bu Ramazan Afrika’da, Arakan’da, Yemen’de, Filistin ve Gazze’de bir yudum suya, bir parça ekmeğe muhtaç olan ve yolumuzu gözleyen Müslüman kardeşlerimize gelin zekât, fitre, fidye, sadâkalarımızla sahip çıkalım, onlara kardeş eli olalım.

BERAT KANDİLİNDE AFRİKA’DA

Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği yetkilileri ve gönüllülerinden oluşan bir grup, Afrika’nın Uganda bölgesinde 19 Nisan’daki Berat Kandili’nde Ramazan çalışmalarının başlangıcını yaptı. Kardeşeli bölgedeki açlığı göz önünde bulundurarak, sizlerden gelen destekler doğrultusunda Afrika’da hedeflerindeki ‘50.000 ihtiyaç sahibi aile için erzak yardımı’, kampanyası kapsamındaki çalışmalar gerçekleştirdi. Bayram sevincini bir nebze olsun yaşatabilmek adına ‘10.000 tane ihtiyaç sahibi yetim öğrenci için elbise, oyuncak, balon dağıtımı’ çalışmaları yapıldı. Hüzün ve yokluk içinde büyüyen çocukların tebessüm edebilmesi için, 500 yetim çocuk için boyama ve uçurtma şenliği düzenlendi. Ayrıca, 2019 sonuna kadar 313 su kuyusu açmayı hedefleyen Kardeşeli, günlük su ihtiyaçlarını çamurlu derelerden karşılayan yerel halkı temiz suya kavuşturabilmek adına Uganda’nın çeşitli köylerinde açılan 11 tane su kuyusu için tören gerçekleştirildi.

41 Genç İslam’ı Seçti

Yardım faaliyetleri sırasında etkilenen ve İslâmiyet’in güzelliğini gören, Budak’a şehri Kaliro Köyü ve çevresinde 31’i Erkek, 10’u kadın olmak üzere 41 kişinin Müslüman olmalarına vesile olundu.

Kardeşeli Derneği’nden 3 büyük proje

1-) Hz. Ömer Mescidi: Carole şehrinin Kabankire Köyü’ndeki halk bundan 14 sene öncesinde 5 km uzaklıktaki farklı bir köyün mescidine Cuma namazı kılmaya gidiyorlardı. Bölge kadısının tavsiyesi üzerine kendi imkânlarıyla tahtalar ve ortadan ikiye böldükleri çamur kiremitlerle mihrabını yaptıkları mescide ise ismini Hz. Ömer Mescidi adını vermişler. Yağmurlu havalarda mescidin kullanılamamasından ötürü bölge kadısının öncülüğünde Kardeşeli bu çalışmayı başlattı.

2-) II. Abdülhamid Han Okulu: Namutumba’nın Bulafa Köyü’nde öğrencilerin halihazırda kullandıkları okul dört tarafı tahta ile çevrili, üzeri bir sac ile kapatılmış 4 odalı ve yağmur şartlarında kullanılamayacak bir mekân. Çoğunluğu yetimlerden oluşan 300’e yakın öğrencinin sağlıklı ve sürekli bir eğitim alabilmeleri için başlatılan bu çalışma da yardımseverlerin desteğine sunuldu.

3-) Geleceğin teminatı 10.000 Fidan: Kardeşeli, arazinin ve iklimin müsait olduğu bu ülkede çiftçilik projesi kapsamında mango, ananas ve papaya meyve fidanları dikerek, yoksul halkın geleceğine yönelik çok önemli bir maddî getirisi olan, bu meyvelerin fidanlarını, arazileri olan ancak maddî imkânı olmayan yoksul köylülere dağıtmak suretiyle çok önemli ve kalıcı bir projeye de imza attı.

ZEKÂTLARIMIZ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE

Afrika’da, Arakan’da, Yemen’de, Filistin ve Gazze’de bir yudum suya, bir parça ekmeğe muhtaç olan Müslüman kardeşlerimiz yolları gözlüyor. Gelin bu Ramazan onlara zekât, fitre, fidye ve sadâkalarımız ile hep beraber sahip çıkalım, onlara kardeş eli olalım.

Bir İftar Bedeli 15 TL; Bir Fitre Bedeli 23 TL; Bir Kumanya Bedeli 120 TL; Bir Aylık Fidye Bedeli 690 TL. Sizler de bağışlarınız için 444 44 46–0216 224 22 24 numaralı telefonlarımızı arayarak çağrı merkezlerimizden detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

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