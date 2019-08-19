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İzmir'de 500 hektarlık alanda etkili olan orman yangını havadan görüntülendi

19 Ağustos 2019, Pazartesi 18:03
İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp 500 hektarlık bölgede etkisini devam ettiren orman yangını ile ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan Urla'daki orman yangındaki hasarın boyutu drone ile görüntülendi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ile Seferihisar ilçelerine sıçrayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını ile Urla'da söndürülen ormanlık alanları küle çeviren yangının boyutu, havadan drone ile çekilen görüntülere de yansıdı.

Urla'nın Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasında dün çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Karabağlar'da da drone görüntüleri, yangının verdiği hasarın boyutlarını gözler önüne serdi.

"Mahalle olarak büyük bir facianın eşiğinden döndük"

Demircili Mahallesi sakinlerinden Ahmet Uysal, yaptığı açıklamada, köylerinin büyük bir tehlike atlattığını söyledi.

Alevlerin köylerinin etrafını sardığını aktaran Uysal, "Köyümüz boşaltıldı. Yaşlıları ve çocukları köyün dışına çıkardık. Biz de ekiplere kovalarla yardım ettik. Alevlerin köyümüze girmesini engelledik. Mahalle olarak büyük bir facianın eşiğinden döndük. Zeytin ağaçlarımız yandı. Yangının söndürülmesinin ardından evlerimize geri döndük." dedi.

"Buranın ağaçlandırılması için elimizden geleni yapacağız"

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yangın çıktığı andan itibaren bölgede el birliğiyle bir mücadele yürütüldüğünü aktardı. Söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışması yapılması gerektiğini vurgulayan Oğuz, "Bir plan çerçevesinde buralara sahip çıkacağız. Yanan alanların ağaçlandırması konusunda Belediye olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bu bölge bizim için çok önemli. Burada yaraların sarılıp buranın daha güzel ağaçlandırılması için elimizden ne gelirse yapacağız." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: İzmir, orman, yangın
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