"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 35 şüpheliden 31'i yakalandı

16 Temmuz 2024, Salı 11:22
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 31'i yakalandı.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 31'ini yakaladı.

Bu şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak ölmüş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

AA

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNRWA: Filistinliler korkunç koşullarda yaşıyor

    En düşük emekli aylığının 12500 liraya yükseltilmesi teklifi TBMM'de

    İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 35 şüpheliden 31'i yakalandı

    YKS sonuçları açıklandı - İstanbul'dan 5 aday birinci oldu

    Gazze Kerbela oldu

    Kan kokusuyla doldu

    Emekliler fazlasını değil, haklarını istiyor

    Sıcaklık kaynaklı tehlikeler kapıda

    Cumhuriyetçi Parti, adaylarının Trump olduğunu duyurdu

    Katliamdan önce iyi şanslar dilemiş!

    Kepenkler bir bir kapanıyor

    Bu katliam durmalı - Bağımsız bir 'Filistin Devleti'ne ihtiyaç var

    Çok çalış, az kazan

    Rusya: ABD'de suikast girişimi "gelenek" oldu

    İsrail'in Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ağırdan almasının 2 sebebi var

    Nepal'de kayıp 62 kişiden 11'inin cesedine ulaşıldı

    Biden: Çok kızışan siyaseti soğutmanın zamanı geldi

    Çeşme'deki yangında 3 kişi öldü - Yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

    Kuveyt: Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulduk

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz: Kemalizmi tahkim projesi
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Hasan ve Hüseyin’in Emevîler ile mücadelesi
    Yasemin YAŞAR

    Babalar yuvalarına dönmeli-1
    İbrahim Aktaşcı

    Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz!
    Süleyman KÖSMENE

    Köpeklerin yaşama hakkı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    TÜİK’in enflasyon skandalı
    Genel

    Yeni Asya ve 15 Temmuz - 2: “Müsbet iman hizmeti” çizgisi dışına asla çıkmadık
    M. Latif SALİHOĞLU

    ABD’de siyasî sûikastler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.