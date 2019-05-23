İzmir'de ve Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. İzmir'de de İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları ve yönlendirmesiyle hareket ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, zanlıların tamamını gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, tabancaya ait çok sayıda mermi, çok sayıda havai fişek, örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.
AA