Kalın’a göre CB’nın yetkisi sorgulanamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pazar akşamı CNN Türk’te katıldığı programda Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması sonrası öğrencilerin devam eden protestoları hakkında konuştu:

“Türkiye’de rektörlük seçimleri bir dönem denendi ancak bunun kendine göre birçok kusuru ortaya çıktı. Bugünkü modele geçilmesinin temel sebebi de üniversitelerdeki seçim sistemi tartışmalarını bir kenara koymaktı. Tartışmanın Cumhurbaşkanının bir yetkisinin sorgulanması, bunun tartışmaya açılması noktasına getirilmesi, siyaset açısından da üniversite açısından da sağlıklı bir durum değil. Tartışmanın Cumhurbaşkanının bir yetkisinin sorgulanması, bunun tartışmaya açılması noktasına getirilmesi, siyaset açısından da üniversite açısından da sağlıklı bir durum değil.”