Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Kalın - O’Brien görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra, Suriye ve Libya’daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Türkiye'nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çalışmalarının devam edeceği ifade edildi. Görüşmede , Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de ele alındı.

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