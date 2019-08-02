Kamu hizmetinde çifte maaş alanlara tepki

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in yönetim kurulu üyesi olduğu iki ayrı şirketten de maaş aldığı iddia edildi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk haberine göre, 31 Mart’ta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Güler, yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerden istifa etmedi. Güler’in Turkcell ve Çin bankası ICBC'de yönetim kurulu üyelikleri sürüyor. Eski Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Güler'in biri emekli maaşı olmak üzere 4 maaş aldığı ileri sürülen haberde Güler’in de konuyla ilgili açıklamasına yer verildi:

Ben bu görevlerde ülkeme katkı sağlamak için bulunuyorum. Ülkemize faydamız olduğu için oralarda görev aldık. Her iki kuruma da yazı yazdım ayrılmak istediğimi bildirdim, cevap bekliyorum.

Kamu ve özel sektör arasında tercih yapmalı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Güler’in 2 ayrı yönetim kurulu üyeliğinden de ayda 200 bin lira ücret aldığını iddia etti. Adıgüzel, Hilmi Güler’in bir tercih yapmak zorunda olduğunu da söyledi:

Başkan seçilmesinin üzerinden 4 ay geçti. Kamu ile özel sektör arasında tercih yapsın. O yapmıyorsa partisi buna el atsın. Yöneticisi olduğu kuruluşların belediye ile ilgili bir işi olduğunda nasıl tavır alacak?

Özgür Özel, Fahrettin Altun'un da çift maaş aldığını söyledi

Bir çifte maaş iddiası da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi. Kamudaki çift maaş ödemeleriyle ilgili tartışmaları da değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özel Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yönetim kurulu üyesi olduğu Borsa İstanbul’dan ikinci bir maaş aldığını iddia etti.

Özel, Altun’un eşi Fatma Nur Özel’in de hem akademisyen maaşı aldığını, hem de yönetim kurulu üyesi olduğu Türk Hava Yolları’ndan maaş aldığını ileri sürdü.