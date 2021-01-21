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23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Kamu vicdanını yaralayan yargı kararları var

21 Ocak 2021, Perşembe 17:00
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargının bağımsızlığına vurgu yaparak, “Adalet Bakanının hâkim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve hiç kimse kusura bakmasın, o cübbeyi de görevim boyunca asla giymeyeceğim.” dedi.

Gül, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen “5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı”nda, yargının millet için var olduğunu söyledi. Güven veren adaleti tesis etmenin herkesin boynunun borcu olduğuna işaret eden Gül, reformların başarıyla uygulamaya konulacağını dile getirdi. “Yargının eksik, yanlış, hatalı kararı yok mu? Elbette vardır. Benim de eleştirdiğim, ‘Bu nasıl karar’ dediğim onlarca, yüzlerce karar  sayabilirim” diyen Gül, haklı ve doğru bulmadığı kararların da olduğuna değindi. Bazı dosyalarda tutuklamanın mümkün ve gerekli olduğunda bu tedbire başvurulmadığının görüldüğünü, bazı dosyalarda ise tutuksuz yargılama yeterliyken kamu vicdanını yaralayıcı kararlara rastlandığını anımsatan Gül, “Kaynar kazanı döküyor serbest kalıyor, süt kazanına giriyor tutuklanıyor. Uygulamada bu anlamda kabul edemeyeceğimiz, ölçülülük, orantılılık anlamında hatalı bulduğumuz kararlar elbette var. Bu tür kararlara karşı kanun itiraz yolu getirmiş.” ifadesini  kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 1989
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  • Müslüm

    22.1.2021 01:10:52

    İnsanlar dini sohbete gitmiş diye 6 yil cezaevinde

  • Müslüm

    22.1.2021 01:09:53

    Hangi ülkede yaşıyor merak ettim

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