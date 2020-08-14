Kamuda liyakat yok oldu

CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Kamuda liyakate dayalı bir sistem oluşturulacak mı?” diye sordu. Çalışma Bakanı Bakan Selçuk, “Ülkemizin kültürel yapısına uygun bir sistem oluşturulması hedefleniyor” diye cevaplandırdı.

LİYAKAT MEVZUATTA KALDI Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Selçuk, kamu personel sisteminde liyakat ilkesinin mevzuat hükümleriyle belirlendiğini ifade etti. Kamu personel sisteminde değişiklik yapılacağının sinyallerini de verdi. Selçuk, kamu personel sisteminin günün değişen ve gelişen şartlarına uygun olacak şekilde yeniden dizayn edileceğini belirten Selçuk, “Sistemin aksayan yönlerinin geliştirilmesi amacıyla ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına uygun bir kamu personel sisteminin oluşturulması hususunda Bakanlığımızca düzenli periyodlarla değerlendirmeler yapılmaktadır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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