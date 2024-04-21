Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in toplantılarda yeniden gündeme getirdiği belirtilen kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin olarak, “İktisatta kamunun tasarruf etmesi hükümet yatırımlarının durdurulması demektir.

Başka anlam içermez. Devlet yığılıp kalmış bir şişmanlık sorunu yaşıyor gibi görünüyor. Bunun sonu kalp krizidir” eleştirilerini yöneltti. Dinç iktidarın ekonomide aldığı önlemlere değinerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye yanlış bir şey yapıyor. Kamuda verim sorunu var. Yapılsın bir şey demiyorum ama makam otolarının sayısının azaltılmasının, temsil ikramların bütçesinin kısılmasının, kamu personelini yurtdışındaki toplantılara götürmenin sağlayabileceği kayda değer bir tasarruf yok. Mesele o kadar otomobiline rağmen, temsil ikram bütçelerine rağmen, şuna ve buna rağmen piyasadaki lakaytlığı kamunun gideremiyor oluşu. Piyasa sizi aşamasın, etrafınızdan dolaşamasın istediğiniz arabaya binin razıyım. Ama hem arabasına bin hem vatandaşı kayırma, o milleti bozar işte.”