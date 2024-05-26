Kamudan değil, Saraydan tasarruf edin

KESK, hükümetin kamuda tasarruf paketini protesto için basın açıklaması yaptı.

Açıklamada “Kamudan tasarruf değil, sarayın harcamalarından tasarruf edin. Vergide adalet sağlansın. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. Yandaşlara, beşli çetelere, hazineden yapılan döviz garantili projelere, kur korumalı mevduat soygununa son verilsin” denildi. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) hükümetin tasarruf paketini protesto için Şişli’de basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı İstanbul KESK Şubeler Platformu adına Eğitim Sen 3 nolu şube başkanı Hüseyin Poso okudu. Yapılan açıklamada şunlar vurgulandı: “Kamudan tasarruf değil, sarayın harcamalarından tasarruf edin. Vergide adalet sağlansın. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. Yandaşlara, beşli çetelere, hazineden yapılan döviz garantili projelere, kur korumalı mevduat soygununa son verilsin. Bir dakikalık masrafı, iki emekli maaşına bir aylık gideri iki büyükşehir belediyesine denk olan saray ve bağlı harcamaları kısılsın.” İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 238

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.